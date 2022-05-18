Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась о своём переизбрании. Она была единственным кандидатом

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала своё переизбрание на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Я никак не воспринимаю это. Наверное, мы, вся федерация, а не только я, хорошо работаем. Это огромная армия людей, не пять, не семь, не 12 регионов, а почти вся наша страна. Это наша общая работа. Я оптимистка по жизни, а вся жизнь — борьба. Нужно бороться и впереди видеть только счастливое будущее. Вот и всё.

Мы планируем проводить соревнования. У нас хороший календарь. При плане «Б», если мы никуда не будем допущены, нужно сделать так, чтобы соревнования были конкурентоспособными для членов сборной России и всех остальных, имели некий серьёзный статус», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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