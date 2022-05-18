Сергей Устюгов провёл первую тренировку после выступления на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях фото с показателями своих смарт-часов.

«Первая тренировка после Олимпийских игр», — подписал снимок Устюгов, добавив эмодзи «нервный смех».

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Согласно снимку, Устюгов провёл тренировку на велосипеде: он преодолел чуть больше 45 км за 2 часа 16 минут.

Готовиться к следующему сезону Устюгов будет в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник немецкий специалист Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России, однако напишет для Сергея тренировочный план. Коллектив Сорина уже проводит первый подготовительный сбор, Устюгов его пропускает, но присоединится к команде ко второму.