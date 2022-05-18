«Большая благодарность, что взяла эту ношу». Крянин — о переизбрании Вяльбе главой ФЛГР

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал то, что трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы ФЛГР. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Я горжусь, что мне удаётся работать в этой команде и приносить какие-то плоды. Большая благодарность Елене Валерьевне, что она на это пошла. Взяла на себя эту ношу. Время непростое: все люди, которые избраны в президиум, настроены работать, не сдаваться и приносить как можно больше пользы именно для развития лыжного спорта. По тому, как Елена Валерьевна всё это объединяет и распределяет, — мы точно никуда не денемся. Результат покажем», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.