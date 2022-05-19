Тириль Венг критически высказалась о решении FIS уравнять дистанции для женщин и мужчин

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала новость о том, что комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал за уравнение дистанций для женщин и мужчин.

«Если цель в том, чтобы создать больше ажиотажа вокруг лыжных гонок, то мы идём не той тропой. Следует помнить, что мы должны привлекать телеаудиторию.

Мне не видится, что в женских лыжных гонках большинство решит бегать на длинные дистанции. Думаю, на соревнованиях мы увидим ещё большее разделение, если девушкам придётся это делать.

Считаю, что нынешний формат нормально работал. Можно было бы больше разнообразить саму программу гонок. Хорошо, когда есть инициативы для обсуждения, но сейчас мы двигаемся не в том направлении», – приводит TV2 слова Венг.

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