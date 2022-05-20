Лыжница Ступак рассказала, как однажды сломала дверь. Чинил Ретивых. Видео

Олимпийская чемпионка и трёхкратный призёр Игр российская лыжница Юлия Ступак вспомнила историю, как однажды на сборах сломала дверь. Помочь девушке с починкой решили товарищ по команде Глеб Ретивых и бывший аналитик сборной Анатолий Волков.
«Все пришли и начали помогать, а я стояла и снимала на телефон. А знаете, как я сломала дверь? Вот самый глупый, это правильный ответ», — подписала Ступак видео в соцсетях.
Юлия не ожидала, что её вопрос вызовет такой интерес болельщиков, что пришлось выкладывать ответ.
Фото: Соцсети Юлии Ступак
«Да, вариантов, конечно, много было по поводу двери, я даже удивлена, что все решили поучаствовать в этой викторине века. Но правильного ответа не было. Всё куда проще: я просто решила расколоть орех, и дверь сошла с петель. Занавес», – написала Ступак.
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