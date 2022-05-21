Вяльбе — об Устюгове: силы у него есть, хотя не факт, что он продержится до следующих ОИ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о продолжении карьеры олимпийского чемпиона Сергея Устюгова.

«Нужно ли было уговаривать Устюгова не заканчивать карьеру после Игр в Пекине? Нет. Мы даже не разговаривали с Сергеем на эту тему, несмотря на то что разговоры о возможном завершении начались ещё в Пекине. Тогда же я сказала, что, на мой взгляд, уходить просто неразумно.

Силы у Устюгова есть, хотя не факт, что он сумеет продержаться в спорте до следующих Олимпийских игр. Всё-таки для цикликов три олимпийских цикла — это почти предел. Продолжать прогрессировать становится уже крайне сложно.

У меня было три Олимпиады. Мне в некотором смысле повезло. Игры в Лиллехаммере, если помните, проводились всего через два года после альбервилльских в связи с тем, что МОК принял решение развести зимние и летние Олимпиады», — цитирует Вяльбе RT на русском.

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