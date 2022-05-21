«Особенно жалко, что убрали скиатлон на 30 км». Крюгер — о новом календаре Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Симен Хегстад Крюгер высказался о выравнивании длины дистанций у женщин и мужчин.

«Мне бы хотелось видеть, что мы продолжим выступать так, как это делаем сейчас. Особенно жалко, что убрали скиатлон на 30 км. Попробуем побегать один сезон по-новому и увидим. Но самое важное для меня, что остался марафон. Побеждать на более длинных дистанциях престижно, и сам я считаю, что бегать их интереснее всего. Раньше, когда я следил за лыжами по телевизору, а не как спортсмен, они казались мне самыми интересными», — приводит слова Крюгера TV2.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила возможный календарь Кубка мира сезона-2022/2023, в котором, помимо спринтов, станет больше гонок на 10 и 20 км.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: