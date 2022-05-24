Шведский лыжник: плохо, что Вяльбе может остаться в FIS. России не позволят такое участие

Лыжник сборной Швеции Маркус Грате выразил недовольство по поводу того, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе может остаться членом совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Выборы нового состава совета FIS пройдут на конгрессе организации 25-26 мая.

«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов. Немного раздражает, что она всё ещё в хорошем положении.

Всё подобное должно исчезнуть. России больше не позволят участвовать в спорте подобным образом», — приводит слова Грате шведское издание Expressen.

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