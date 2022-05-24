«Ну спасибо». Вероника Степанова отреагировала на слова шведского лыжника о Елене Вяльбе

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова прокомментировала слова шведского лыжника Маркуса Грате о президенте Федерации лыжных гонок России, главном тренере сборной России Елене Вяльбе.
Ранее Грате выразил недовольство по поводу того, что Вяльбе может остаться членом совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). В схожем ключе высказалась и шведская лыжница Йоханна Хагстрём. Выборы нового состава совета FIS пройдут на конгрессе организации 25-26 мая.
«России больше не позволят участвовать в спортивных соревнованиях»? «Всё это должно уйти»? Ну что ж, спасибо за дополнительную мотивацию в тренировках — и в будущих соревнованиях, Йоханна и Маркус.
Странные ребята. Надеются, что мы и правда уйдём, пропадём, переселимся на Марс и навсегда исчезнем из их жизни? Ну-ну», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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