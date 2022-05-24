В Норвегии сообщили, что не будут голосовать за Вяльбе на выборах в Совет FIS

Президент Федерации лыжных видов спорта Эрик Рёсте сообщил, что представители Норвегии не станут поддерживать кандидатуру Елены Вяльбе при выборах в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Норвегия не станет голосовать за Россию из-за ужасных вещей, происходящих на Украине», – приводит текст СМС Рёсте в адрес Adresseavisen телеграм-канал RUNO.



Также Adresseavisen приводит слова Рёсте о возможности переизбрания Вяльбе, сказанные им в конце апреля.



«Судя по развитию военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и её высказываниям, это будет очень сложно (переизбрание Вяльбе). Для меня выглядит парадоксом, что мы отстраняем спортсменов и переизбираем руководителей. Они же, как правило, ещё ближе к политической системе, чем атлеты. Следует ли её переизбирать? Исходя из текущей ситуации, нет», – сказал Рёсте.