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«Невозможно жить на такую зарплату». Шведский лыжник раскритиковал федерацию

«Невозможно жить на такую зарплату». Шведский лыжник раскритиковал федерацию
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон объяснил, почему оказался в числе спортсменов, отказавшихся подписывать соглашение с национальной федерацией на сезон-2022/2023.

Причина заключается в экономических аспектах. Точнее, в несогласованности использования личных спонсоров.

«Первоначальное соглашение было достаточно строго ограничено только спонсорами сборной. Мы не очень довольны нашей так называемой зарплатой, учитывая, сколько обязательств у нас перед спонсорами национальной сборной.

Всю зиму нас можно видеть на телеэкране, почти каждые выходные мы рекламируем спонсоров сборной. Но у многих есть свои спонсоры. Надо найти какой-то баланс, чтобы не быть привязанными к спонсорам сборной. Или должна быть лучше зарплата в сборной.

Одно дело, если бы нам невероятно хорошо платили в сборной и можно было бы жить на эту зарплату. Но сейчас на эту зарплату не прожить. Поэтому нужно иметь личных спонсоров.

Есть некоторые вещи, которые мы хотели бы изменить, чтобы соглашение было более справедливым. Уже происходят некоторые изменения. Не всё так, как мы хотим, но мы уже где-то на полпути», — приводит слова Хальфварссона SVT.

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