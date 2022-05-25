В FIS рассказали об изменении системы начисления очков в Кубке мира по лыжным гонкам

Рейс-директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей рассказал о новой системе начисления очков в Кубке мира.
Если раньше очки 30 сильнейшим начислялись так: 100-80-60-50-45, то теперь баллы будут получать лыжники, вошедшие в топ-50: 100-95-90-85-80. Отмечается, что в квалификации спринта очки также будут начисляться 50 сильнейшим. Цель – обострить борьбу за победу в общем зачёте и заставить спортсменов не пропускать гонки.
Фото: FIS
«Дело в том, что необходимо обострить борьбу за общий зачёт. Новая система начисления очков сделает общий зачёт более компактным, и тесты, которые мы проводили, подтверждают это. Это приведёт к более острой борьбе за победу и другие призовые места. Это изменит всё.
Мы должны дать лыжникам веские причины приезжать на этапы Кубка мира. Также мы хотим увеличить количество наций и спортсменов, которые набирают очки», — приводит слова Миньерея Dagbladet.
Кроме того, FIS выступает за отмену начисления очков лыжникам за командные гонки, так как это даёт очень большое преимущество представителям сильнейших стран.
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