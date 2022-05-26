Степанова — о лыжах: биатлон — это отлично раскрученный бизнес. Нам нужен хороший пиарщик

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова рассказала, что должен сделать новый глава Международной федерации лыжного спорта для популяризации вида спорта.

«Меня сегодня спросили: «А каким вы видите нового главу комитета FIS?». Список пожеланий получился не самым коротким.

Вывести лыжные гонки на новый качественный уровень. Цель ясна — биатлон. Я уже писала, как чуть не осталась без Олимпиады из-за отмены двух подряд этапов Кубка мира в январе. А вот у биатлонистов такого не бывает. Биатлон — это отлично раскрученный бизнес. Значит, нам нужен хороший бизнесмен, организатор, пиарщик лыжных гонок, который будет ездить по миру в поисках спонсоров, думать о том, как заработать деньги. А для этого надо сделать теле- и онлайн-трансляции привлекательнее для всех, а не для «коренных фанатов». Телевидение платит почти за всё: устроителям соревнований, спортсменам, а потом «отбивает» затраты рекламой и подпиской. Бюджет Международного Олимпийского Комитета на три четверти состоит из денег телевидения. Зато в лыжных гонках с деньгами всё гораздо хуже, чем было, когда Вегард Ульванг пришёл в FIS в 2006-м. Смотрят меньше, соответственно, доходы минимальны. А доходы — это не только призовые. Это качество организации соревнований, инфраструктура, зарплаты тренеров и так далее.

Есть понимание как исправить ситуацию. Биатлон, например, был глубоко нишевым спортом, а сейчас он обгоняет лыжные гонки по всем показателям. Результаты — ещё не всё. Мы, может быть, лучше выступили на Олимпиаде, чем биатлонисты, но когда я смотрю закрытые рейтинги, мне хочется плакать — настолько биатлон популярнее, в том числе в России. Во многом потому, что там системно работают над медийностью, узнаваемостью лучших, популярностью. Поэтому для меня высокая узнаваемость — не самоцель, а прежде всего способ привлечь внимание к нашему спорту.

Я не знаю, есть ли такой потенциальный кандидат на пост «старшего по мировым лыжным гонкам». Главный босс FIS Йохан Элиаш явно делает то, что мне кажется верным: ищет спонсоров в Юго-Восточной Азии и в арабских странах. Меня ничуть не смущают его идеи проводить этапы Кубка мира в Дубае и в Индии. Только пока речь о горных лыжах. Надеюсь, до «наших лыж» дело тоже дойдёт», — написала Степанова у себя в телеграм-канале.

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