«Решение, противоречащее спортивным принципам». Матыцин — о неизбрании Вяльбе в Совет FIS

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал неизбрание президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе в Совет FIS.



«Это решение, противоречащее спортивным принципам, которые, казалось бы, должны соблюдать руководство и члены Совета FIS. Люди, которые сегодня решили исход голосования, несут персональную ответственность за раскол в спорте и политизированность спортивной сферы.



В 2021 году Елена Вяльбе стала первой женщиной в истории FIS, выбранной в Совет по результатам голосования, а в этом году её лишают права голоса в Совете.



Авторитет Елены Валерьевны в мировом лыжном спорте неоспорим, её трудоспособность и любовь к спорту вызывают уважение и огромную благодарность.



Триумф сборной команды по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине под руководством Елены Вяльбе – результат планомерной и последовательной работы, которая ведётся в Федерации лыжных гонок России.



Уверен, что сегодняшнее решение не остановит её на пути дальнейшего развития лыжного спорта, а придаст новых сил и упорства в достижении намеченных целей», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.