Джессика Диггинс опубликовала роскошные снимки с медового месяца

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс опубликовала в своих социальных сетях забавные снимки с медового месяца. В конце мая сильнейшая американская лыжница вышла замуж за бывшего канадского хоккеиста Уэйда Поплавски.
«Медовый месяц, часть первая: супружеская жизнь великолепна. Национальный парк Глейшер (США) занимает второе место по популярности», — подписала фото Диггинс.
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
Фото: из личного архива Джессики Диггинс
30-летняя Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в той же дисциплине, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Джессика завоевала две личные медали – бронзу в личном спринте и серебро в марафоне.
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