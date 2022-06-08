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Николай Лопухов объяснил, как полнее использовать потенциал Александра Большунова

Николай Лопухов объяснил, как полнее использовать потенциал Александра Большунова
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Российский тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов рассказал, как, по его мнению, можно полнее использовать потенциал трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. По мнению тренера, на пользу команде не идёт то, что Большунов тренируется один.

«Я убеждён, что мы не используем потенциал того же Большунова. Тренируясь с ним, можно на новый уровень вытащить всю команду. Но Александр работает один.

Шведы вот тоже двигаются вместе. И взгляните, какие у них результаты в лыжном спринте. Разрывают! Не одна, так другая. А в биатлоне? У них команда, синергия. Элементарная истина: одному переваривать большие нагрузки куда сложнее», — приводит слова Лопухова «Спорт-экспресс».

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