Клебо отреагировал на слова Большунова о том, что они не общаются

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, который ранее оценил их отношения.

«Сейчас [отношений с Клебо] вообще нет. И до этого их практически не было, всё-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом. Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся. Больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — сказал ранее Большунов.

«Всё верно. Я никогда по-настоящему с ним не разговаривал, так что это правда», — приводит слова Клебо VG.

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