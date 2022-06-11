Нюэнгет предположил, на каких условиях российские лыжники смогут вернуться на Кубок мира
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Победитель Хольменколленского марафона-2022, норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет предположил, на каких условиях лыжники сборной России смогут вернуться на международные соревнования, в частности, на этапы Кубка мира.
«В идеале, военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) должна завершиться, несколько сторон должны принести свои извинения, другие стороны должны проявить понимание», — приводит слова Нюэнгета VG.
Напомним, 1-го марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.
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