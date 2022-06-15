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«Возможно, их заставляют так говорить». Большунов – о критике России со стороны норвежцев

«Возможно, их заставляют так говорить». Большунов – о критике России со стороны норвежцев
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Олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как относится к критике со стороны норвежцев.

«Норвежцы постоянно выступают против выступлений россиян на мировой арене? Возможно, их заставляют так говорить, мы не знаем, кто ими управляет. Но я уверен, что внутри себя они ждут нас и хотят с нами соревноваться, как и мы с ними и со всеми спортсменами.

Конечно, всем нам хочется соревноваться с сильнейшими, побеждать сильнейших. От этого наш вид спорта выходит на новый уровень. Для этого же и тренируешься. Хочется обыграть всех, кто тоже мотивирован, настроен и много работает. Но многие почему-то забыли о том, что соперничество лучших и делает спорт интересным», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Большуновым на нашем сайте в 11:00.

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