Тренер Большунова рассказал, может ли Александр лучше развить качества спринтера

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в состоянии ли трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прибавить в спринтерских гонках.

«В физике есть закон сообщающихся сосудов: если где-то прибыло, то где-то должно убыть. По-другому просто невозможно. Если уделять всё внимание развитию спринтерских качеств, то серьёзно просядет дистанция, средняя дистанционная скорость теряется, выносливость.

У некоторых спортсменов есть явная тяга только к дистанции или только к спринту. Саша всегда был универсалом, но спринт для него никогда не был основным направлением подготовки, доминируют дистанции», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте здесь:

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