«Я большой разгильдяй». Эмиль Иверсен раскритиковал себя за ошибки прошлого сезона

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен после неудачного сезона-2021/2022 проанализировал свои ошибки и сделал выводы о том, что ему нужно изменить, чтобы вернуться на прежний уровень.

«План состоит в том, чтобы быть немного более циничным и конкретным. Больше времени уделять важным для меня тренировкам, а не стараться успевать за всем вокруг. Иногда нужно делать перерывы, а иногда — брать ситуацию под контроль, чтобы не протухнуть.

Обычно у меня хорошо получается дифференцировать тренировки, а в прошлом году был какой-то микс. Приходилось сдерживать соревновательный инстинкт, тренируясь с другими или бегая на время.

Стараясь за всем угнаться, мы всей командой стали тем, что я называю тушёным мясом. Лучше отбросить инстинкт соперничества и сосредоточиться на более значимых вещах.

Потом я большой разгильдяй, если говорить о диете и восстановлении. Например, могу перекусить во время тренировки. Это те вещи, которые надо твёрдо выучить ещё в юношеском спорте. Стыдно о таком говорить, но есть несколько вещей, которые мне стоит улучшить. Думаю, что эта зима может сложиться для Эмиля Иверсена очень хорошо. Намерен быстро гоняться на лыжах и рад тому, что при этом будет оставаться время для себя. Тяжело возвращаться после такого сезона, как у меня, но это очень мотивирует. Сейчас я гораздо голоднее до побед, чем в прошлом году», — приводит слова Иверсена Aftenposten.