Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я большой разгильдяй». Эмиль Иверсен раскритиковал себя за ошибки прошлого сезона

«Я большой разгильдяй». Эмиль Иверсен раскритиковал себя за ошибки прошлого сезона
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен после неудачного сезона-2021/2022 проанализировал свои ошибки и сделал выводы о том, что ему нужно изменить, чтобы вернуться на прежний уровень.

«План состоит в том, чтобы быть немного более циничным и конкретным. Больше времени уделять важным для меня тренировкам, а не стараться успевать за всем вокруг. Иногда нужно делать перерывы, а иногда — брать ситуацию под контроль, чтобы не протухнуть.

Обычно у меня хорошо получается дифференцировать тренировки, а в прошлом году был какой-то микс. Приходилось сдерживать соревновательный инстинкт, тренируясь с другими или бегая на время.

Стараясь за всем угнаться, мы всей командой стали тем, что я называю тушёным мясом. Лучше отбросить инстинкт соперничества и сосредоточиться на более значимых вещах.

Потом я большой разгильдяй, если говорить о диете и восстановлении. Например, могу перекусить во время тренировки. Это те вещи, которые надо твёрдо выучить ещё в юношеском спорте. Стыдно о таком говорить, но есть несколько вещей, которые мне стоит улучшить. Думаю, что эта зима может сложиться для Эмиля Иверсена очень хорошо. Намерен быстро гоняться на лыжах и рад тому, что при этом будет оставаться время для себя. Тяжело возвращаться после такого сезона, как у меня, но это очень мотивирует. Сейчас я гораздо голоднее до побед, чем в прошлом году», — приводит слова Иверсена Aftenposten.

«Меня будто ударили ножом в спину». Громкий скандал в мужской сборной Норвегии по лыжам «Меня будто ударили ножом в спину». Громкий скандал в мужской сборной Норвегии по лыжам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022