Легендарный Бьорн Дэли ответил на критику переезда из Норвегии в Швейцарию
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Самый титулованный лыжник в истории норвежец Бьорн Дэли ответил на критику своего переезда в Швейцарию.
В начале 2022 года 54-летний Дэли с супругой сменил страну проживания с Норвегии на Щвейцарию, объяснив переезд благоприятными налоговыми условиями. Это решение вызвало много критики со стороны политиков и бизнесменов.
После переезда Дэли впервые приехал в Норвегию на презентацию своей лыжной команды и неохотно ответил на вопрос о смене места жительства.
«На самом деле у меня только один комментарий. Я переехал, и это работает. Швейцария — хорошая страна. Очень напоминает Норвегию. Я в порядке», — приводит слова Дэли Aftenposten.
Дэли — восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам.
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