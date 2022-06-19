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Губерниев: тем, кто смотрит на портрет Большунова для мотивации, нужно обратиться в FIS

Губерниев: тем, кто смотрит на портрет Большунова для мотивации, нужно обратиться в FIS
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет россиянина Александра Большунова для мотивации.

«Осталось тем, кто смотрит на портрет Большунова для мотивации, обратиться в FIS и норвежский лыжный союз, чтобы те не препятствовали россиянину выступать на международной арене!!!» — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Допустят ли их к следующему сезону, на данный момент неизвестно.

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