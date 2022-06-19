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«Пусть делают, что хотят». Вяльбе о норвежцах, повесивших портрет Большунова для мотивации

«Пусть делают, что хотят». Вяльбе о норвежцах, повесивших портрет Большунова для мотивации
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе отреагировала на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.

«Норвежцы повесили портрет Большунова для мотивации? Пусть делают, что хотят», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Допустят ли их к следующему сезону, на данный момент неизвестно. Вяльбе при этом потеряла место в Совете FIS.

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