«Пусть делают, что хотят». Вяльбе о норвежцах, повесивших портрет Большунова для мотивации

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе отреагировала на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.

«Норвежцы повесили портрет Большунова для мотивации? Пусть делают, что хотят», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Допустят ли их к следующему сезону, на данный момент неизвестно. Вяльбе при этом потеряла место в Совете FIS.