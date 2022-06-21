«Давайте дадим Клебо € 1 млн». Дементьев назвал два варианта возвращения России в спорт

Олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев предположил, как можно выйти из ситуации с отстранением России от международных соревнований. Напомним, многие международные федерации отстранили российских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я бы вообще сказал, у нас два варианта возвращения в спорт. Либо мы возвращаемся с ультиматумом и списком вопросов: почему на Олимпиады кому хотели, тому и выписывали путёвки и билеты? За это же потом никто не ответил. Почему мы в нейтральном статусе выступали? За это кто-то должен отвечать. Я так лично вижу, это моё мнение. Почему все спортсмены выступали в жовто-блакитных номерах, с повязками? А русским сказали в какой-то момент — нечего вам здесь делать. Значит, этот негатив давно копился и выплеснулся.

Второй вариант — надо создавать лиги наподобие НХЛ той же, которые реально были бы крутые и привлекательные и куда стремились бы все остальные в нашем случае лыжники мира. Нужно подумать, как это лучше сделать.

Мы видим, как сейчас преподносят все новости. А давайте тому же Клебо миллион евро предложим за участие в нашей лиге — и посмотрим, насколько его интересы и заявления после этого будут такими же правильными», — приводит слова Дементьева «Спорт-экспресс».

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