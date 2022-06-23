Сергей Устюгов оценил шансы российских лыжников попасть на чемпионат мира

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, что думает по поводу шансов национальной команды получить допуск на чемпионат мира 2023 года, который пройдёт в Планице (Словения). Напомним, в настоящее время российские лыжники отстранены решением FIS в соответствии с рекомендациями МОК.

«Нам сказали, что 50 на 50, будет для нас чемпионат мира или нет. Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, что, скорее всего, его не будет.

Проведут ли альтернативные международные игры со странами, которые у нас есть… Было бы классно. Головой я понимаю, что весь сезон отпахать уже не смогу. Три-четыре старта, на которых я должен показать «вау», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».

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