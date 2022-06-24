Елена Вяльбе и Александр Легков стали крёстными родителями. Фото

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке Легков изображён с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главным тренером сборной России Еленой Вяльбе. Легков и Вяльбе держат на руках ребёнка, крёстными родителями которого они стали.

«Теперь мы крёстные родители», — подписал фото Александр.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александра Легкова.

39-летний Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года.

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