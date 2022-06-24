Йохауг вместе со своим женихом поучаствует в велозаезде на одну из вершин «Тур де Франс»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг вместе со своим женихом, 36-летним бывшим гребцом Нильсом Якобом Хоффом, поучаствует в любительском велозаезде на одну из вершин «Тур де Франс» Альп-д'Юэз.

Дистанция составит 13,8 км с набором высоты 1132 м и 21 поворотом по горному серпантину.

Заезд пройдёт 13 июля, а на следующий день на Альп-д'Юэз будут соревноваться профессиональные велосипедисты.

Отметим, что участие Йохауг и Хоффа пройдёт в рамках студии норвежского телеканала TV2 на «Тур де Франс».

Напомним, Терезе Йохауг в начале марта объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она провела последнюю гонку на Кубке мира.

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