Йохауг вместе со своим женихом поучаствует в велозаезде на одну из вершин «Тур де Франс»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг вместе со своим женихом, 36-летним бывшим гребцом Нильсом Якобом Хоффом, поучаствует в любительском велозаезде на одну из вершин «Тур де Франс» Альп-д'Юэз.
Дистанция составит 13,8 км с набором высоты 1132 м и 21 поворотом по горному серпантину.
Заезд пройдёт 13 июля, а на следующий день на Альп-д'Юэз будут соревноваться профессиональные велосипедисты.
Отметим, что участие Йохауг и Хоффа пройдёт в рамках студии норвежского телеканала TV2 на «Тур де Франс».
Напомним, Терезе Йохауг в начале марта объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она провела последнюю гонку на Кубке мира.
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