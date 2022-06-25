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Вяльбе: верим, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК

Вяльбе: верим, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что надеется на скорое возвращение лыжников на международные старты и рассказала о текущем процессе подготовки спортсменов.

«Все циклические виды спорта — изнурительный труд. Нормальный рабочий день — 7-8 часов, шесть дней в неделю, один выходной или разгрузочный. Пока тренируемся по плану «Б», без снега, только роллеры, ОФП. Нужно искать новые пути и возможности, чтобы зимой показывать хороший результат.

Нужно, чтобы спортсмены не упали духом и больше тренировались, наша цель — следующие Олимпийские игры. Держим надежду, что осенью нас допустят к международным стартам, все ждут отмашки от МОК. Если это будет в самый последний момент, то будет не очень приятно», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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