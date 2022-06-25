Калле Хальфварссон стал отцом и показал новорождённого сына
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Призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон и его девушка Изабелль Ульссон стали родителями. У пары родился сын.
«23 июня в 23:23 появился на свет Калле-младший. Невероятно впечатлён мамой Изабелль, которая спокойно перенесла роды без всяких осложнений. Это лучшее, что со мной когда-либо происходило, и воспоминание на всю мою жизнь», – написал Хальфварссон у себя в социальных сетях.
В конце мая Калле Хальфварссон объяснил, почему оказался в числе спортсменов, отказавшихся подписывать соглашение с национальной лыжной федерацией на сезон-2022/2023.
Причина заключалась в финансовых аспектах. Точнее, в несогласованности использования личных спонсоров.
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