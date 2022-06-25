Вероника Степанова назвала основную причину снижения популярности лыжных гонок в Норвегии

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова высказалась о причинах снижения популярности лыжных гонок в Норвегии.
«Пожертвовала сном на «тихом часу» сегодня ради статьи в vg.no. Не могла пройти мимо: «Эксперты с мрачным прогнозом: лыжные гонки теряют свою привлекательность для норвежцев». Дядя-эксперт говорит, что у них в лыжных гонках сейчас гораздо меньше заметных личностей, чем 5-10 лет назад, а в других видах спорта таких прибавилось. Соответственно, народ всё меньше смотрит лыжные гонки, всё больше пустующих мест там, где могла бы быть реклама спонсоров…
Не мне судить, кто там в Норвегии популярнее: Клебо, Холунд или братья Ингебригтсен, но одна вещь для меня очевидна. Одна из основных ваших проблем — потенциальное отсутствие главных соперников на международных стартах. Если сейчас плохо смотрят лыжные гонки, то кто же смотреть будет, если там не будет Большунова, Непряевой, Устюгова и Ступак? Да и меня с моей привычкой комментировать слова и поступки норвежцев. Норвежские медиа годами из нас делали главных оппонентов. Каждое слово, каждый поступок Саши Большунова — это всегда колонка и комментарии экспертов на 5000 знаков без пробелов. Логика подсказывает, что без нас популярность лыжных гонок в Норвегии упадёт ещё на 25%, как в прошлом сезоне. А вы, дорогие соперники, как зомби повторяете, что нас допускать на старты нельзя? Ну-ну, удачи!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.
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