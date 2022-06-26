Лотта Венг выиграла масс-старт на 24 км в рамках этапа КМ по лыжероллерам в Телемарке

Сегодня, 26 июня, в рамках Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке (Норвегия) прошёл женский масс-старт на 24 км.
Победу в гонке одержала норвежка Лотта Уднес Венг. Второе место заняла Амалие Оус, уступившая Венг 0,2 секунды. Тройку лучших замкнула Линн Семскар (+0,5).
Лыжероллеры. Кубок мира
Телемарк (Норвегия)
Женщины, масс-старт на 24 км
свободный стиль
1. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 1:02.03,9
2. Амалие Оус (Норвегия) – 0,2
3. Линн Семскар (Швеция) – 0,5
4. Мария Меллинг (Норвегия) – 0,6
5. Анна Свенсен (Норвегия) – 1,0
6. Кати Ройвас (Финляндия) – 1,6
7. Матильде Мирвол (Норвегия) – 2,3
8. Сигрид Фоен (Норвегия) – 2,8
9. Маргрете Бергане (Норвегия) – 5,0
10. Хедда Амундсен (Норвегия) – 8,6.
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