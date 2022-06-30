«Не лучший вариант». Маркус Крамер – о дистанционной работе с Сергеем Устюговым

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о своей работе с олимпийским чемпионом – 2022 в эстафете Сергеем Устюговым.
«Конечно, тренировки на расстоянии – не лучший вариант работы с таким лыжником. Ты не видишь его ежедневно, только общаешься по мессенджеру. Но у Сергея достаточно опыта, чтобы самостоятельно решить, что именно важнее всего. Он работает по плану, который я написал, но выполняет его именно он — и только так, как считает нужным. Я получаю отличную обратную связь от Устюгова, чему я рад. Но, повторюсь, это не лучший вариант совместной работы», — признался Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Крамер покинул сборную России по окончании прошедшего сезона и возглавил сборную Италии. Устюгов после расформирования группы Крамера вошёл в состав группы Егора Сорина, однако работает по планам немецкого тренера.
Полный текст интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00.
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