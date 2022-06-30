Бывший тренер сборной России Маркус Крамер раскрыл подробности своей работы в Италии

Немецкий специалист Маркус Крамер, который по окончании прошедшего сезона покинул сборную России, рассказал о том, какие функции возложены на него в сборной Италии.

«После того как стало ясно, что я не смогу продолжить работу в сборной России, у меня было несколько вариантов, в том числе и из Германии. Но Италия сделала предложение первой. К тому же в прошлом сезоне вместе со сборной России готовились Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, которые добились хороших результатов. Руководство федерации лыжных гонок Италии проявило заинтересованность в работе со мной. Мы дважды встретились, обсудили все нюансы, и я ответил согласием. Моя задача – подготовить команду к домашней Олимпиаде-2026 и показать хороший результат.

Моя работа отличается от той, что была в сборной России. В Италии я возглавляю сборную «А», а не отдельную группу. Мои подопечные будут выступать на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в мои обязанности также входит разработка единой тренировочной методики для всех команд», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Крамер возглавил сборную Италии в апреле 2022 года. Официально он работал со сборной России с 2015 года, но после Олимпиады-2010 в Ванкувере стал неофициально консультировать Александра Легкова и Илью Черноусова.

Полный текст интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00.

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