Маркус Крамер заявил, что столкнулся с хейтом от норвежцев из-за ситуации на Украине

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что норвежцы писали ему сообщения со словами ненависти. По словам Крамера, это было после обострения ситуации на Украине, когда он ещё работал с российской национальной командой.

«Это было безумие. И особенно сообщения от норвежцев. Я был в шоке от того, что они писали, как они думали.

Я не знал тех, кто отправляет сообщения, но они знали, кто я такой. Писали такие бредовые сообщения вроде «мы тебя ненавидим, потому что ты работаешь в российской команде» и тому подобное. Я был действительно потрясен этим и не понимаю этого. Я работаю на спорт, на спортсменов.

Когда это было? Только в самом начале. Когда было решено, что со сборной России для меня покончено, это внезапно прекратилось», — приводит его слова NRK.

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