Маркус Крамер высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что думает об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла такое решение в соответствии с рекомендациями МОК.

«Моё мнение — их нужно допустить к соревнованиям. Спорт и политика должны быть разделены. Но, как мы уже много раз видели, это не работает. Также трудно понять, почему в других видах спорта, например, в теннисе, россиянам можно участвовать, а в других видах спорта нельзя.

Я против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Но спортсмены не участвуют в ней. Я надеюсь, что они будут выступать этой зимой, потому что без российских спортсменов будет шоу одной нации. Это нехорошо для спорта», — цитирует Крамера NRK.

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