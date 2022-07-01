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Маркус Крамер высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов

Маркус Крамер высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что думает об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла такое решение в соответствии с рекомендациями МОК.

«Моё мнение — их нужно допустить к соревнованиям. Спорт и политика должны быть разделены. Но, как мы уже много раз видели, это не работает. Также трудно понять, почему в других видах спорта, например, в теннисе, россиянам можно участвовать, а в других видах спорта нельзя.

Я против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) на Украине. Но спортсмены не участвуют в ней. Я надеюсь, что они будут выступать этой зимой, потому что без российских спортсменов будет шоу одной нации. Это нехорошо для спорта», — цитирует Крамера NRK.

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