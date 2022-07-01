Сергей Крянин — о призовых для лыжников: сделаем всё, чтобы спортсмены не пострадали

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о призовых спортсменов на внутрироссийских соревнованиях.
Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила о том, что у ФЛГР нет денег на призовые фонды для российских лыжников, участвующих в Кубке России.
«Думаю, что сейчас не настолько всё плохо, но по этому поводу надо обозначать вопросы. Время до следующего сезона ещё есть. Поработаем вместе с Еленой Валерьевной Вяльбе. Надеюсь, что всё сработает и партнёры найдутся, чтобы наши спортсмены выступали на Кубке России. Если ещё сделать открытый Кубок России, то вообще супер будет – тех же спортсменов из Беларуси пригласить.
Сейчас сложный период. Многие руководители в отпусках. Я думаю, осенью эта работа всё равно будет проводиться. К началу сезона, к октябрю, уже появится более правильная информация. Работы ведутся – сделаем всё, чтобы наши спортсмены не пострадали от неучастия.
Не потеряют ли спортсмены мотивацию из-за оттягивания решения вопроса по денежным выплатам? Сезон уже в разгаре. У спортсменов нет никаких проблем с мотивацией. Тем более что у нас очень большая конкуренция на две команды», — приводит слова Крянина «Спорт день за днём».
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