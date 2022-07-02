Анастасия Рыгалина: пиковая форма пришла чуть раньше Олимпиады

Российская лыжница Анастасия Рыгалина подвела итоги сезона-2021/2022.
Спортсменка дебютировала на Олимпиаде в Пекине, пробежав две гонки. Рыгалина стала восьмой в скиатлоне и 17-й в марафоне на 30 км.
«В этом сезоне со мной произошло много нового: первый год в сборной, первое участие на этапах «Тур де Ски» и, конечно же, Олимпиада. Я была очень довольна скиатлоном: восьмое место в топ-10 на Олимпиаде. Я считаю, что это довольно высокий уровень, плюс ко всему выполнила норматив мастера спорта международного класса. Единственное, конечно, хотелось бы показать результат повыше на марафоне или хотя бы такой же в топ-10, но немного не хватило формы.
На самом деле пиковая форма пришла чуть раньше, и для меня это было плюсом, потому что мы бежали контрольную тренировку за место на скиатлон, и, соответственно, я эту контрольную выиграла и бежала скиатлон на Олимпиаде. Рада, что моей формы хватило именно на эту гонку», — сказала Рыгалина в интервью группе «Лыжные гонки» «ВКонтакте».
- 2 июля 2022
-
22:42
-
09:57
-
09:19
- 1 июля 2022
-
20:15
-
20:06
-
18:44
-
16:11
-
15:07
-
14:43
-
13:44
-
12:47
-
12:35
- 30 июня 2022
-
18:58
-
14:41
-
09:00
-
08:00
-
07:44
-
07:00
- 29 июня 2022
-
23:02
-
21:00
-
19:00
-
15:13
-
11:37
- 27 июня 2022
-
11:11
-
10:16
- 26 июня 2022
-
18:12
-
16:29
-
15:29
-
11:57
- 25 июня 2022
-
18:03
-
11:50
-
11:41
-
11:04
-
10:26
-
09:56