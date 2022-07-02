Анастасия Рыгалина: пиковая форма пришла чуть раньше Олимпиады

Российская лыжница Анастасия Рыгалина подвела итоги сезона-2021/2022.

Спортсменка дебютировала на Олимпиаде в Пекине, пробежав две гонки. Рыгалина стала восьмой в скиатлоне и 17-й в марафоне на 30 км.

«В этом сезоне со мной произошло много нового: первый год в сборной, первое участие на этапах «Тур де Ски» и, конечно же, Олимпиада. Я была очень довольна скиатлоном: восьмое место в топ-10 на Олимпиаде. Я считаю, что это довольно высокий уровень, плюс ко всему выполнила норматив мастера спорта международного класса. Единственное, конечно, хотелось бы показать результат повыше на марафоне или хотя бы такой же в топ-10, но немного не хватило формы.

На самом деле пиковая форма пришла чуть раньше, и для меня это было плюсом, потому что мы бежали контрольную тренировку за место на скиатлон, и, соответственно, я эту контрольную выиграла и бежала скиатлон на Олимпиаде. Рада, что моей формы хватило именно на эту гонку», — сказала Рыгалина в интервью группе «Лыжные гонки» «ВКонтакте».