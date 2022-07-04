Лундбю — о прыжках женщин с полётных трамплинов: они думали, что мы недостаточно хороши

Норвежская прыгунья с трамплина Марен Лундбю прокомментировала решение комитета Международной лыжной федерации (FIS) разрешить женщинам соревноваться на турнирах по прыжкам на полётных трамплинах начиная с сезона-2022/2023.
«Они думали, что мы не должны прыгать, потому что мы недостаточно хороши. Больно это слышать. У нас был Грегор Шлиренцауэр, самый результативный прыгун среди мужчин. Он думал, что мы просто недостаточно хороши и что он не поддержит нас», – цитирует Лундбю NRK.no.
«Я всегда говорил, что очень хочу увидеть женщин в лыжных гонках, но время должно быть правильным. На мой взгляд, есть 20 женщин, которые могут справиться с большими склонами и наслаждаться ими, и, конечно же, Марен — одна из них.
Я очень ценю развитие прыжков, особенно среди женщин. Лундбю может позвонить мне в любое время», – цитирует Шлиренцауэра NRK.no.
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