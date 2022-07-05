Анастасия Рыгалина: обожаю приехать после сбора и переключиться

Российская лыжница Анастасия Рыгалина опубликовала в социальных сетях эффектное фото. Спортсменка в тренировочной форме позирует у велосипеда.
«Обожаю приехать после сбора и переключиться», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива Анастасии Рыгалиной
Напомним, Рыгалина принимала участие в двух гонках на Олимпийских играх в Пекине (2022). Анастасия стала восьмой в скиатлоне и 17-й в марафоне на 30 км. На чемпионате России — 2022 в Сыктывкаре (республика Коми) завоевала бронзовую медаль в скиатлоне на 15 км. В этом же году на чемпионате России по марафону стала второй на дистанции 50 км классикой. В сезоне-2019/20 впервые вошла в состав сборной России, участвовала в марафонской серии Visma Ski Classics. 26-летняя спортсменка тренируется в группе под руководством Егора Сорина.
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