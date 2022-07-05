FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от международных гонок на лето

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Сообщается, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью по мере развития ситуации на Украине.
Напомним, российских и белорусских лыжников отстранили от международных соревнований после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Такое решение FIS приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Несмотря на это, Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус», так как досрочно стала первой в общем зачёте. У мужчин Александр Большунов уступил только Йоханнесу Клебо.
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