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Норвежская лыжница Фоссесхолм залезла на корову. Фото

Норвежская лыжница Фоссесхолм залезла на корову. Фото
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете, лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором можно посмотреть, как она сидит на корове.

«Веселье на даче», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива хелене марие фоссесхолм

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам 21-летняя Хелене Марие Фоссесхолм заработала 114 очков. Норвежская спортсменка заняла 42-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей Норвегии стала четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг, на счету которой 750 очков и пятое место по итогам сезона. Первое место заняла россиянка Наталья Непряева, заработавшая 973 очка. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».

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