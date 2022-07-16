«Встал выбор — карьера или семья». Тренер Турышев объяснил, почему ушёл из сборной России

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, по какой причине покинул национальную команду.

«Передо мной встал выбор – либо карьера в сборной России, либо семья. Я выбрал семью. Вот и весь секрет. Жена и дети сильно устали от того, что меня практически не бывало дома, из-за этого стали возникать проблемы. Я не захотел, чтобы эти проблемы переросли во что-то глобальное.

Я с женой договорился, что дорабатываю олимпийский сезон и ухожу из сборной. Признаюсь, что ситуация оказалась на грани развода. Работа, какая бы она ни была, это всего лишь работа. Какой нормальный человек захочет потерять семью? Решение не спонтанное, которое родилось за пять минут или за день-два. Вся ситуация развивалась годами», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.