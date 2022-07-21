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Петтер Нортуг описал Магнуса Карлсена одним словом

Петтер Нортуг описал Магнуса Карлсена одним словом
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг одним словом описал действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Вчера, 20 июля, Карлсен объявил об отказе от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«Легенда», — написал Нортуг в комментариях под постом Карлсена в соцсетях, добавив эмодзи с изображением козла. Таким образом Петтер дал понять, что считает Магнуса величайшим шахматистом в истории. (Goat — «козёл» в переводе с английского, GOAT — the greatest of all time, «величайший в истории».)

Напомним, вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, ставший вторым на турнире претендентов. Пока неизвестно, где и когда состоится матч.

Магнус Карлсен — величайший! Его отказ играть с Яном Непомнящим это только подтверждает Магнус Карлсен — величайший! Его отказ играть с Яном Непомнящим это только подтверждает

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:

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