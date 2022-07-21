Петтер Нортуг описал Магнуса Карлсена одним словом

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг одним словом описал действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Вчера, 20 июля, Карлсен объявил об отказе от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.
«Легенда», — написал Нортуг в комментариях под постом Карлсена в соцсетях, добавив эмодзи с изображением козла. Таким образом Петтер дал понять, что считает Магнуса величайшим шахматистом в истории. (Goat — «козёл» в переводе с английского, GOAT — the greatest of all time, «величайший в истории».)
Напомним, вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, ставший вторым на турнире претендентов. Пока неизвестно, где и когда состоится матч.
Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:
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