Магнус Карлсен — величайший! Его отказ играть с Яном Непомнящим это только подтверждает

20 июня, в Международный день шахмат, что весьма символично, решилась судьба матча за мировую корону, который пройдёт в 2023 году. Магнус Карлсен ещё после поединка в декабре 2021-го говорил, что устал и сильно сомневается, стоит ли ему защищать свой титул. И в итоге принял решение.

Во второй раз в истории шахмат действующий чемпион мира отказался играть за корону. Первым был американец Бобби Фишер в 1975 году. Правда, тогда вся ситуация обернулась грандиозным скандалом и срывом матча с Анатолием Карповым. Магнус Карлсен же поступил куда более вежливо.

Наверное, найдётся немало людей, которые скажут, что норвежец проявил неуважение к Яну Непомнящему и поклонникам шахмат. Кто-то даже обвинит Магнуса в трусости. Но мотивы Карлсена совершенно просты и понятны.

Магнус – это, вне всякого сомнения, величайший шахматист современности. Можно гипотетически сравнивать его с Карповым, Каспаровым или тем же Фишером, но в последние годы норвежец доминировал. Он сбросил с трона звёзд недавнего прошлого (Ананда и Крамника) и не оставил никаких шансов своим ровесникам (тому же Непомнящему, Карякину или Каруане). Впервые завоевав титул в 2013-м, норвежец никому его не отдавал. Равно как не позволял никому из соперников догнать себя в мировом рейтинге.

Карлсен – это настоящая звезда современных шахмат, их удивительное воплощение. Никто не может сказать, что Магнус удерживал свой титул случайно, что ему просто везло. Нет, он обыгрывал всех своих соперников, он был сильнее, хитрее, выносливее, настойчивее их. Он просто великий.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

А в день отказа от второго матча с Непомнящим он стал величайшим.

Почему? Да потому что во всём мировом спорте с трудом можно найти примеры, когда выдающийся атлет сам уходил непобеждённым. Не потому что пора, не потому что подросли сильные конкуренты, а потому что стало скучно постоянно побеждать, потому что чемпион стал выше борьбы за титул.

Карпов и Каспаров не отказывались от титула и рано или поздно слабели, проигрывали. Фишер отказался, но грубо, со скандалом, разругавшись со всем шахматным миром. Бобби запомнили надолго, но не в лучшем свете.

Да, Магнус мог бы сыграть, если бы его соперником стал юный Фируджа. Да, он мог бы сыграть, если бы ему пошли навстречу и изменили формат матча. Но этого не случилось. Карлсену предстояло провести ещё один классический матч с Яном Непомнящим, и норвежец, кажется, прилично от этого устал.

Ради чего ему полгода нещадно готовиться и страдать? Ради ощущения победы? Так Карлсен испытывал его уже пять раз подряд! Ради денег? Шахматы уже позволяют ему зарабатывать миллионы долларов, не играя за корону. Ради собственной гордости? Видимо, Магнус не испытывает такой потребности.

«У меня нет мотивации играть», – коротко подтвердил всё это сам чемпион.

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Стоит подчеркнуть, что норвежец не уходит из шахмат вообще, как Фишер. Он продолжит играть, в том числе и в классику. И интересно будет понять, а готов ли он будет включиться в борьбу за титул чемпиона мира через 5-10 лет, когда подрастёт новое поколение сильных шахматистов.

Но пока Магнус оказывается в роли рок-звезды, уходящей на пике.

В мире спорта такое – большая редкость.