Ступак — об уходе Крамера: уверена, если увижу его, то заплачу. И он, скорее всего, тоже

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала о взаимоотношениях с бывшим тренером сборной России по лыжным гонкам Маркусом Крамером после его ухода из сборной. Сейчас Ступак готовится к сезону в группе Юрия Бородавко.
«Я его не отпустила как человека. Мы с ним на связи в плане «привет, как дела», а не как спортсмен и тренер. Мы больше как очень хорошие знакомые, друзья и достаточно близкие люди. Но придя в эту группу, я сразу разграничила момент, что на данный период времени мой тренер – Юрий Викторович (Бородавко). И я не буду так поступать, что и тут послушала, и там послушала – и по-своему сделала.
Я безмерно благодарна Маркусу за то, что он дал мне такое хорошее понимание себя. Да и вообще он много всего дал – тепла, поддержки. Это человек, который переживал со мной самые трудные моменты в жизни. Перед каждой гонкой он всегда говорил такие важные вещи для меня, которые я, наверное, не смогу сейчас сказать… (прослезилась) Что мама меня видит и любит…
И Маркус когда настраивает, он даже не говорит мне что-то по технике. Он скажет вот эту фразу, и я в моменте могу настолько переключиться. Для меня это навсегда. Я наверное, запомню это на всю жизнь, когда после выигрыша медали Маркус говорил мне, что «мама тобой гордится». Я уверена, если увижу его, то заплачу. И он, скорее всего, тоже, потому что мы два таких сентиментальных человека, у него всегда глаза на мокром месте.
Во время душещипательных разговоров он всегда говорил: «Я безмерно рад, что поработал с тобой». Всегда говорил, что я и Легков – его два самых любимых атлета. До сих пор этим горжусь. Говорил: «Может, мы тебя удочерим с женой?» Я говорила: «Да, почему бы и нет?» У меня только такие светлые воспоминания. Думаю, еще будут моменты, благодаря которым мы будем радоваться вместе», – сказала Ступак в эфире телеканала «Матч».
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