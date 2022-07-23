Бородавко прокомментировал приглашение Большунова на турнир по гребле

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию, согласно которой российский лыжник Александр Большунов получил приглашение выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Ранее сообщалось, что ему предложили выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Турнир пройдёт с 25 по 28 августа.
«Любая соревновательная практика всегда полезна спортсмену. Но любая гребля требует определённых навыков, особенно современная, это не самое простое дело.
По кроссу лыжники в соревнованиях участвовали, быть может, по плаванию, где не требуется техническое оснащение. Возможно, Александра пригласили, уточню у него завтра, но с 25 по 28 августа у нас планируется сбор», — цитирует Бородавко ТАСС.
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