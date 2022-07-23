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Бородавко прокомментировал приглашение Большунова на турнир по гребле

Бородавко прокомментировал приглашение Большунова на турнир по гребле
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию, согласно которой российский лыжник Александр Большунов получил приглашение выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Ранее сообщалось, что ему предложили выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Турнир пройдёт с 25 по 28 августа.

«Любая соревновательная практика всегда полезна спортсмену. Но любая гребля требует определённых навыков, особенно современная, это не самое простое дело.

По кроссу лыжники в соревнованиях участвовали, быть может, по плаванию, где не требуется техническое оснащение. Возможно, Александра пригласили, уточню у него завтра, но с 25 по 28 августа у нас планируется сбор», — цитирует Бородавко ТАСС.

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Комментарии
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