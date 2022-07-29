Александр Большунов занял последнее место в контрольной тренировке группы Юрия Бородавко

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял восьмое, последнее место в контрольной тренировке группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Спортсмены пробежали 15 км классикой на лыжероллерах, лучший результат показал Андрей Собакарёв.

Малиновка, 29.07.2022, +24 градуса, ясно

Контрольная тренировка, классика, 15 км, мужчины

1. Андрей Собакарёв – 33.57.

2. Алексей Червоткин – 34.08.

3. Артём Мальцев – 34.35.

4. Иван Якимушкин – 34.40.

5. Денис Спицов – 35.15.

6. Александр Терентьев – 35.33.

7. Никита Денисов – 35.56.

8. Александр Большунов – 36.19.

У женщин, занимающихся под руководством Бородавко, лучший результат на 12 км классикой на лыжероллерах показала Мария Истомина. Серебряный призёр Олимпиады-2022 в биатлонной эстафете Ирина Казакевич стала четвёртой.

Малиновка, 29.07.2022, +24 градуса, ясно

Контрольная тренировка, классика, 12 км, женщины

1. Мария Истомина – 30.10.

2. Наталья Непряева – 31.08.

3. Юлия Ступак – 31.55.

4. Ирина Казакевич – 32.13.

5. Дарья Непряева – 32.57.

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