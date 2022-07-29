Александр Большунов занял последнее место в контрольной тренировке группы Юрия Бородавко

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял восьмое, последнее место в контрольной тренировке группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Спортсмены пробежали 15 км классикой на лыжероллерах, лучший результат показал Андрей Собакарёв.
Малиновка, 29.07.2022, +24 градуса, ясно
Контрольная тренировка, классика, 15 км, мужчины
1. Андрей Собакарёв – 33.57.
2. Алексей Червоткин – 34.08.
3. Артём Мальцев – 34.35.
4. Иван Якимушкин – 34.40.
5. Денис Спицов – 35.15.
6. Александр Терентьев – 35.33.
7. Никита Денисов – 35.56.
8. Александр Большунов – 36.19.
У женщин, занимающихся под руководством Бородавко, лучший результат на 12 км классикой на лыжероллерах показала Мария Истомина. Серебряный призёр Олимпиады-2022 в биатлонной эстафете Ирина Казакевич стала четвёртой.
Малиновка, 29.07.2022, +24 градуса, ясно
Контрольная тренировка, классика, 12 км, женщины
1. Мария Истомина – 30.10.
2. Наталья Непряева – 31.08.
3. Юлия Ступак – 31.55.
4. Ирина Казакевич – 32.13.
5. Дарья Непряева – 32.57.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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