Юлия Ступак: просто зашла в директ и офигела. Кто что предлагает, кто что показывает

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) оставила неоднозначное послание болельщикам.

«Я просто зашла в директ и офигела. Зачем я это сделала? Там просто очень смешно. Кто что предлагает, кто что показывает. Ну да ладно. Закроем эту тему. А то у народа фантазия разбушевалась», — написала Ступак в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований россиян и белорусов, на данный момент подлинно неизвестно. Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко.

Ранее Ступак ответила тем, «кто говорит, что россияне больше не выступят на мировой арене».