«Мне присылали картинки со шприцами». Российский лыжник рассказал о хейте в соцсетях

Лыжник сборной России Сергей Волков заявил, что столкнулся с хейтом в социальным сетях после допинг-скандала. Напомним, в допинг-пробе спортсмена, взятой в соревновательный период, были найдены следы средства от насморка, содержащие запрещённое вещество.
«Болельщики разное писали. Русские в директ писали, мол, зачем принимал допинг? Иностранцы в комментариях присылали картинки со шприцами. Читал комментарии под новостями. С одной стороны, смешно было на такое смотреть, с другой – неприятно. Я даже одному постарался объяснить ситуацию и попросил вникнуть в суть вопроса чуть больше, чем написано в заметках, но потом понял, что это бесполезно», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Сергей отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.
Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».
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